Аталанта в рамках финального матча Лиги Европы УЕФА 2023/24 сыграет с Байером. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Финальный матч Лиги Европы 2023/24 между Аталантой и Байером начнется в 22:00 по киевскому времени. Игра пройдет на стадионе Авива в Дублине, телетрансляция доступна на MEGOGO. Главный арбитр – Иштван Ковач.

Аталанта – Байер: анонс финала Лиги Европы: анонс финала Лиги Европы

Байер имеет шанс завоевать требл, если победит в финале ЛЕ и триумфует в финале Кубка Германии после этого. В текущем сезоне "фармацевты" ещё не знали поражений – беспроигрышная серия достигла 51 матча во всех турнирах, что уже является рекордом. Аталанта, в свою очередь, может выиграть свой первый международный трофей.

Немцы приехали в Дублин без потерь в составе. Сегодня могут сыграть все. Итальянцы же имеют серьёзные проблемы – из-за повреждений вылетели Гольм и Де Роон.

Стартовые составы

Аталанта:

Байер:

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