Шахтер – Колос – 2:0 – видео голов и обзор матча

Шахтер победил Колос в 31 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Колос на "Футбол 24".

Первый тайм прошел без голов, а вот в начале второго Сиприано отличился дебютным голом в составе Шахтера после передачи Маркоса Антонио. Второй мяч "горняки" забили под занавес встречи, Марлос передачей с фланга вывел Мораеса лицом к лицу с вратарем, и тот поставил точку в матче, установив собственный рекорд результативности.

Шахтер полумолодёжным составом одержал непростую победу над Колосом

Таким образом, Шахтер набрал 81 очко несмотря на отсутствие турнирной мотивации ("горняки" оформили чемпионство еще 4 тура назад), а Колос с 29 пунктами остается последним в чемпионской группе УПЛ.