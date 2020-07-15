Нападающий Шахтера и сборной Украины отметился голом в поединке 31-го тура Премьер-лиги против Колоса, установив личное достижение.

Жуниор Мораес вышел на замену и записал в свой актив забитый гол на 90+4 минуте матча Шахтер – Колос. Это 20-й гол форварда "горняков" в текущем сезоне УПЛ.

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Таким образом, Мораес установил личный рекорд результативности в Украине. Ранее 33-летний уроженец Бразилии забивал максимум 19 голов в рамках одного чемпионата. Это случалось дважды – в сезоне 2013/14 в составе Металлурга Д и 2018/19 уже в футболке Шахтера.

Сейчас именно форвард Шахтера уверенно возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Украины 2019/20. У нападающего Десны Александра Филиппова 16 точных ударов.

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