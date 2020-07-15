Шахтер полумолодёжным составом одержал непростую победу над Колосом

Молодежь Шахтера в премьерном матче 31-го тура УПЛ против Колоса не впечатлила, но хорошее взаимодействие бразильцев помогла "горнякам" отпраздновать непростую победу.

Шахтер и Колос не имеют никаких турнирных задач – "горняки" давно отпраздновали чемпионство и готовятся к матчу против Вольфсбурга, а ковалёвцы прочно засели на шестой позиции в ожидании плей-офф за еврокубки. Планировалось, что на очную встречу этих команд Луиш Каштру несколько ослабит состав "оранжево-чёрных", но не сделает его вовсем уж резервным. Впрочем, не тут-то было: из лидеров в старте появились только Тайсон и Маркос Антонио – зато с первых минут начинали Сикан, Мудрик, Вакула и Пихалёнок. Руслан Костышин также провёл серьезную ротацию, выпустив ближайший запас на большинство позиций.

Шахтер – Колос: "горняки" выбрали сенсационного капитана на матч

Первая половина первого тайма была за "горняками". Команда Луиша Каштру быстро захватила контроль над мячом и уже на 4-й минуте создала дебютный момент – это Тайсон передачей по левому полуфлангу запустил в проход Сикана, а тот ворвался на край штрафной и... затянул с ударом, уже с острого угла просто ткнув его куда-нибудь. На 9-й Тайсон и Даниил снова оказались в центре внимания: первый разрезал оборону, а второй с правого края выстрелил мимо ближней штанги. Ещё через три минуты включился Мудрик, который прошел по флангу и выкатил пас Майкону на линию – защитники выбили мяч на Вакулу, который без подготовки пробил куда-то в сторону от ворот. Лучший же момент на 19-й минуте упустил Маркос Антонио, с передачи Тайсона вышедший один на один с Кучеренко, но не сумевший его переиграть в ближнем бою! После этого Хочолава замкнул подачу с углового – точно в руки голкиперу.

Это был последний опасный момент Шахтера из игры. Во второй половине первого тайма дончане притихли, а Колос, который не имел ни одного удара по воротам, начал набирать обороты. Так, на 25-й минуте гости заработали стандарт: Парамонов попал в стенку, у Костишина на добивании мяч срезался, но всё завершилось дальним выстрелом Морозко в левый нижний угол с паса Смирного – рядом со штангой! На 33-й Бондаренко замыкал навес Ефремова ударом выше ворот, а еще через три минуты Костышин пробивал головой с линии вратарской – в последний момент удар заблокировал Сиприано. На 43-й Денис попытался выстрелить метров с 20-ти, но у него поехала нога, в результате чего мяч полетел в руки Трубину. Шахтер за всё это время имел только удар Майкона со штрафного над каркасом.

На перерыв команды ушли при нулях на табло, однако уже через четыре минуты после возобновления игры дончане открыли счёт – это Антонио разогнал контратаку по центру и выкатил передачу на левый край штрафной, а Сиприано в касание замкнул в ближний угол! Казалось, что сейчас начнётся погром, но Колос не собирался сдаваться. Так, на 54-й минуте голом после подачи со штрафного мг отличиться Бондаренко (пробил рядом с ближней штангой), на 55-й со средней дистанции мощно выстрелил Морозко (Трубин спас), а на 56-й ещё и Смирный из пределов штрафной пробил мимо ворот. Наказать за расточительность могли Сикан и Мудрик, однако Даниил запорол выход один на один, даже не пробив после обыгрыша Кучеренко, а Михаил запорол хорошую атаку с проникающим пасом Тайсона лишней передачей обратно.

Луиш Каштру был сыт этим перформансом. На 64-й минуте он снял с игры Сикана, Мудрика, Пихалёнка и Майкона, бросив в бой Марлоса, Соломона, Мораеса и Алана Патрика. Шахтер моментально захватил инициативу и оставил Колос без мяча, хотя Руслан Костышин практически сразу ответил выходом двух своих лидеров – на поле вместо Задои и Костишина появились Богданов и Ореховский. Правда, потом он выпустил ещё и 17-летнего Сенька, а "горняки", несмотря на тотальное преимущество в контроле, перестали заострять. Дончане в последней трети поединка имели лишь несколько неудачных забросов в штрафную, выбитую Кучеренком подачу-удар Антонио и заблокированный выстрел Соломона. Колос регулярно огрызался контрвыпадами по флангам, но ничего интересного выжать из них ковалёвцам также не удавалось.

Уже в компенсированное время игра была настолько открытой, что Шахтер начал проводить быстрые контратаки с вбеганиями в штрафную едва ли не каждую минуту. В таком режиме гости долго не продержались: на 90+4-й Мораес открылся между двумя защитниками под передачу Марлоса на выход один на один, уверенно переиграв Кучеренко – 2:0. Это был последний гол во встрече.

Таким образом, Шахтер набрал 81 очко, оставшись на первой позиции в турнирной таблице и оторвавшись от ближайшего конкурента на 24 зачётных балла. Колос, имея в активе всего 29 пунктов, идёт на шестой строчке.

Шахтер обязан выходить в полуфинал Лиги Европы – а дальше возможно чудо, или Встреча, которую все ждут