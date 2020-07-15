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Шахтер – Колос: "горняки" выбрали сенсационного капитана на матч

18:49 - Читати українською
Шахтер – Колос: "горняки" выбрали сенсационного капитана на матч
Тайсон / ФК Шахтер

Наставник Шахтера Луиш Каштру откровенно удивил выбором капитана на поединок 31-го тура УПЛ против Колоса.

 

Юный голкипер Шахтера Анатолий Трубин выведет команду на поединок с Колосом с капитанской повязкой, информирует официальный Instagram "горняков".

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Интересно, что вратарь является самым молодым представителем чемпиона Украины в составе, а в старте выйдет Тайсон, который довольно часто назначался капитаном Шахтера.

Напомним, поединок 31-го тура УПЛ Шахтер – Колос начнется уже в 19:00.

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Состав «Шахтера» на матч с «Колосом» в Киеве. ⠀ Shakhtar player list for the game vs Kolos in Kyiv. ⠀ Склад «Шахтаря» на матч із «Колосом» у Києві. ⠀ #ШахтерКолос #ShakhtarKolos #ШахтарКолос Премьер-лига Premier League Прем’єр-ліга 19:00 18:00 CET НСК «Олимпийский» NSC Olimpiyskiy НСК «Олімпійський» «Футбол 1» ⠀ #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkiv #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #Львів #Lviv #Kolos #Колос #УПЛ #UPL #ПремьерЛига #PremierLeague

Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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