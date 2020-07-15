Шахтер – Колос: "горняки" выбрали сенсационного капитана на матч

-
ФИФА сохранила правило "пяти замен" на сезон 2020/21Мир — 18:01 523
-
"Тут кожна помилка – під мікроскопом": інтерв'ю чемпіона світу і героя фіналу проти ДинамоИнтервью — 16:00 1620
-
Маліновський як одна з трьох загадок всесвіту – італійські ЗМІ шаленіють від українця, якому підшукали топові клубиИталия — 13:12 15530
-
Малиновский шокировал Брешию роскошным голом и двумя ассистами – видео результативных действий украинцаИталия — 00:20 34848
-
Освячений у храмі Шеви: він подолав 6000 кілометрів смертельної небезпеки, щоб забити у Мілані і стати надією КальчоОвертайм — 14 июль 4300