Шахтер обязан выходить в полуфинал Лиги Европы 2019/20 – а дальше возможно чудо, или Встреча, которую все ждут

Донецкий Шахтер получил, пожалуй, лучшего соперника на стадии 1/4 финала ЛЕ, которого можно было только выбрать. "Футбол 24" забегает несколько вперед.

Конечно, надо еще пройти Вольфсбург. Добытое на выезде преимущество 2:1 не гарантирует легкой жизни в Киеве, но оснований для внезапного фиаско старых-новых чемпионов Украины пока нет. Как и верить в ренессанс "волков" нет особых причин. Поэтому давайте предполагать, что Шахтер уже там, за 2 шага до финала ЛЕ. Каштру и без нас прекрасно понимает – команде рано думать о следующем сопернике, сейчас нужно довести дело до конца, чтобы не сконфузитися с Вольфсбургом. Однако у "горняков" есть несколько преимуществ перед клубом, который второй сезон подряд запрыгнул на одно из последних бундеслиговских мест в еврокубках.

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Во-первых, УЕФА таки поддался давлению грандов, которые не хотели играть домашний матче 1/8 плей-офф на нейтральных полях. В случае Шахтера это вообще была бы страна соперника. Не очень справедливо, согласитесь. Во-вторых, тонус должен быть получше. Вольфсбург в отпуск ушел еще 27 июня, немецкий сезон не возобновится до сентября, тогда как донецкий клуб свой последний матч чемпионата сыграет 19 июля, а уже спустя пару недель рестарт еврокубков. В-третьих, уровень игры – седьмая команда Бундеслиги ни в чем особо не превосходит, чтобы говорить о камбэке с преимуществом в 2 гола.

Да, на удивление качественные стандарты плюс проблемы в обороне Шахтера (по 2 пропущенных каждый второй тур гола от Александрии, Десны и Динамо очень настораживают) могут стать той едва ли не единственной лазейкой, через которую команда Гласнера способна прорваться в четвертьфинал, но и сам Вольфсбург вряд ли удержит ворота на замке. После возобновления Бундеслиги "волки" впечатлили, по сути, лишь дважды за 9 туров (по 4 победы и поражения). Только 1 сухой матч и сразу 5, в которых пропускали 2 мяча и больше.

Поэтому только Шахтер может сам лишить себя четвертьфинала в сложившейся ситуации. Никаких оправданий здесь и близко быть не может. А ведь дальше все сложилось как нельзя лучше. Базель или Айнтрахт. Причем на 99% это будут старые знакомые из Швейцарии, а не обидчики из Германии. Вряд ли Франкфурт воскреснет после домашних 0:3. Мог ли жребий 1/4 финала быть лучше? Нет. Где-то рядом Башакшехир и Копенгаген, но турки близки к историческому чемпионству и предстали крайне неприятным оппонентом, который выбил в группе Боруссию Менхенгладбах.

Базель же даже в швейцарской Суперлиге потерял позиции флагмана. Впервые за более чем 10 лет "красно-синие" рискуют пролететь мимо Лиги чемпионов, занимая лишь 3-ю строчку в чемпионате, где после рестарта трижды проиграли коллективам из нижней половины таблицы. Кроме того, Шахтер никогда не уступал базельцам. Пятов и Срна, которые тогда играли, хорошо помнят и могут рассказать одноклубникам помладше. Неудивительно, что оба признались – жребием довольны.

Команды встречались в Лиге чемпионов 2008/09 – сезоне, который завершился... завоеванием подопечными Луческу Кубка УЕФА, предшествовавшего ЛЕ. В Донецке украинцы ликовали 5:0 с бенефисом Жадсона (хет-трик плюс голевой пас) и своим рекордом в ЛЧ на тот момент, а на выезде выиграли 2:1 с крутым ударом Фернанандиньо. Еще ранее в Кубке Интертото команды разошлись миром 2:2, а спарринги "горняки" также уверенно выигрывали в разное время (3:1 и 3:0).

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Очевидно, полуфинал должен быть программой минимум. А дальше уже есть варианты. Интер Конте выглядит наиболее грозным в полуфинальной сетке, где Шахтеру также могут попасться Рейнджерс, Байер или Хетафе. Впрочем, в последнее время миланский клуб очень много пропускает и теряет очки даже в боях против середняков чемпионата Италии. Как-то не скажешь, что это непроходимый соперник. Антонио Конте только строит суперпроект, но все равно будет очень трудно. Хетафе максимально неприятен своим закрытым стилем игры а-ля Атлетико Симеоне, а с немцами и шотландцами играть можно.

Если уж совсем помечтать, то в финале Шахтер ждет среди других вариантов вероятность встречи с бывшим наставником Фонсекой (если еще Рома пройдет мощные Севилью и Вулверхэмптон) или тот же Манчестер Юнайтед – топовая возможность себя проявить на фоне одного из гигантов АПЛ. "Дьяволы" Сульшера остаются главным фаворитом Лиги Европы 2020 по версии букмекеров, оставляя позади Интер и Байер. Финал нынешнего и предыдущего тренеров "горняков" – бесценно. А дуэль против экс-партнера, манкунианца Фреда, в активе которого 2 гола и 3 ассиста за 3 матча плей-офф текущего евросезона, возможно, еще круче.

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