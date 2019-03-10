Шахтер – Карпаты: анонс матча УПЛ

Шахтер принимает Карпаты в рамках 21-го тура УПЛ. Анонс и прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Шахтер – Карпаты

10 марта, 17:00, Харьков, ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Денис Шурман (Киевская область)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Стратегические задачи Шахтера при 7-очковом отрыве от второго места сводятся, в первую очередь, только к сохранению этого расстояния. Задачи тактического характера более сложные: тренерскому штабу Паулу Фонсеки нужно гармонично вписать в систему новичков и наладить игру в обороне, ведь последняя, ​​несмотря на отсутствие пропущенных голов в первых турах, совсем не впечатлила. Впрочем, превратить поединок против Карпат на тренировочный спарринг не удастся, ведь у "горняков" слишком много кадровых проблем в задней линии, а у "львов" есть кому забивать.

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Матч первого круга между этими командами завершился разгромом (1:6), а неделю назад "зелёно-белые" совсем не впечатлили в дерби против Львова. Тем не менее, галичане имеют достаточное количество футболистов, чтобы создать проблемы любому сопернику; в Селтик проходимцев не зовут, так что посмотреть, как ослабленная донецкая защита будет останавливать Шведа, будет интересно. Конечно, от Карпат особо ничего не ждут, но, возможно, в этом и будет заключаться главная их сила.

Статистика противостояния Шахтера против Карпат

Всего: 59 матчей, 39 побед Шахтера, 8 ничьих, 12 побед Карпат, разница мячей – 117:42.

В Премьер-лиге: 51 матч (+34, =8, -9, 107: 36)

Шахтер не может рассчитывать на дисквалифицированного Сергея Кривцова. Кроме того, до сих пор не восстановились от повреждения Богдан Бутко и Валерий Бондаренко. Существуют вопросы и об участии Давида Хочолавы, который три дня назад тренировался по индивидуальной программе – впрочем, в заявке "горняков" лишь четыре защитника, поэтому вряд ли грузин не выйдет.

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Карпаты приехали в Харьков без дисквалифицированного Папы Гуйе, но с Алексеем Гуцуляком, который пропускал прошлый тур из-за перебора карточек. В лазарете находится Андрей Нестеров, но основные футболисты "зелёно-белых" тренировались в штатном режиме.

"Изюминки"

– Общая проигрышная серия Карпат в матчах против Шахтера в чемпионатах длится 7 игр.

– Игроки Шахтера в чемпионатах на своём поле забивают голы в ворота Карпат с 1997 года на протяжении 19-ти игр (53 мяча).

– "Львы" удерживают клубный рекорд, забивая в гостях в течение 15 игр подряд.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Карпаты

Шахтер: Пятов – Болбат, Матвиенко, Хочолава, Исмаили – Патрик, Степаненко – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес

Карпаты: Кучинский – Мегремич, Ковтун, Сандохадзе – Мякушко, Онгла, Ди Франко, Толочко, Гуцуляк – Швед, Дебелко

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Карпаты поборятся, а с учётом страшных потерь в обороне Шахтера можно даже прогнозировать, что обе команды забьют. "Горняки" неидеальны и впереди, но даже слабая атака донеччан является сильнейшей в УПЛ. В победу "оранжево-чёрных" верится сильнее.