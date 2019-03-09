Юрчишин рассказал, чего не хватает Шведу для выхода на топ-уровень

Бывший игрок и тренер львовских Карпат Степан Юрчишин поделился мыслями относительно вингера "львов" Марьяна Шведа.

"Знаете, сейчас в игре "зелено-белых" очень многое зависит от Марьяна Шведа. Если он в ударе, то соперника ждут неприятности, если не попадает в игру, то и Карпаты не впечатляют.

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И если бомбардир львовян действительно хочет стать сильным футболистом, то ему нужно стабилизировать игру, иначе и вызов в сборную Украины будет лишь эпизодом. Надеюсь, что в поединке с Шахтером Марьян захочет показать себя и с его помощью Карпаты составят конкуренцию Шахтеру. Ведь не стоит забывать, что "зелено-белые" еще не гарантировали себе сохранение прописки в элите", – рассказал Юрчишин в интервью Команде №1.

К слову, Марьян Швед в сезоне 2018/19 провел 19 матчей в УПЛ, в которых забил 11 мячей. Поединок с Шахтером на выезде Карпаты сыграют в воскресенье, 10 марта.