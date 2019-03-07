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Мораес: Играть с Карпатами всегда трудно – Швед обладает превосходными атакующими навыками

06:30 5 Читати українською
Мораес: Играть с Карпатами всегда трудно – Швед обладает превосходными атакующими навыками
Жуниор Мораес / Фото ФК Шахтер

Форвард Шахтера Жуниор Мораес поделился ожиданиями от матча 21-го тура УПЛ против Шахтера.

 

"Карпаты – это сильный соперник, с ними всегда тяжело. Думаю, львовяне будут ждать наших ошибок, чтобы провести быстрые контратаки.

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Швед? В Украине много молодых футболистов с большим потенциалом, и Швед – один из них. У него замечательные атакующие навыки, отмечу и хороший удар.

Победа в бомбардирской гонке? Я заинтересован только в том, чтобы помочь команде победить в чемпионате. Это моя главная цель и мотивация! А о том, сколько мячей я должен забить, не думаю", – цитирует Мораес официальный сайт клуба.

Напомним, поединок 21-го тура УПЛ Шахтер – Карпаты состоится 10 марта, начало в 17:00.

В текущем сезоне УПЛ Мораес провел 19 матчей, в которых отметился 15-ю голами и 7-ю ассистами.

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Теги
Шахтер - Карпаты Жуниор Мораес Жуниор Мораес Марьян Швед Марьян Швед Шахтер Шахтер
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