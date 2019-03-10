Шахтар – Карпати: анонс матчу УПЛ

Шахтар приймає Карпати в рамках 21-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Шахтар – Карпати

10 березня, 17:00, Харків, ОСК "Металіст"

Головний арбітр: Денис Шурман (Київська область)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Стратегічні задачі Шахтаря при 7-очковому відриві від другого місця зводяться, в першу чергу, тільки до збереження цієї відстані. Задачі тактичного характеру більш складні: тренерському штабу Паулу Фонсеки потрібно гармонічно вписати у систему новачків та налагодити гру в обороні, адже остання, не дивлячись на відсутність пропущених голів у перших турах, зовсім не вразила. Втім, перетворити поєдинок проти Карпат на тренувальний спаринг не вдасться, адже у "гірників" занадто багато кадрових проблем у задній лінії, а у "левів" є кому забивати.

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Матч першого кола між цими командами завершився розгромом (1:6), а тиждень тому "зелено-білі" зовсім не вразили у дербі проти Львова. Тим не менш, галичани мають достатню кількість футболістів, щоб створити проблеми будь-якому супернику; в Селтік абикого не гукають, тож подивитися на те, як ослаблений донецький захист зупинятиме Шведа, буде цікаво. Звісно, від Карпат особливо нічого не чекають, але, можливо, в цьому й полягатиме головна їх сила.

Статистика протистояння Шахтаря проти Карпат

Всього: 59 матчів, 39 перемог Шахтаря, 8 нічиїх, 12 перемог Карпат, різниця м’ячів – 117:42.

У Прем’єр-лізі: 51 матч (+34, =8, -9, 107:36)

Шахтар не може розраховувати на дискваліфікованого Сергія Кривцова. Крім того, досі не відновилися від пошкодження Богдан Бутко та Валерій Бондаренко. Існують питання і щодо участі Давида Хочолави, який три дні тому тренувався за індивідуальною програмою – втім, у заявці "гірників" лише чотири захисники, тож навряд чи грузин не вийде.

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Карпати приїхали у Харків без дискваліфікованого Папи Гуйє, але з Олексієм Гуцуляком, який пропускав минулий тур через перебір карток. У лазареті знаходиться Андрій Нестеров, але основні футболісти "зелено-білих" тренувалися у штатному режимі.

"Родзинки"

– Загальна програшна серія Карпат у матчах проти Шахтаря в Чемпіонатах триває 7 ігор.

– Гравці Шахтаря у чемпіонатах на своєму полі забивають голи у ворота Карпат з 1997 року впродовж 19-ти ігор (53 м’ячі).

– "Леви" утримують клубний рекорд, забиваючи в гостях протягом 15 ігор поспіль.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Карпати

Шахтар: Пятов – Болбат, Матвієнко, Хочолава, Ісмаїлі – Патрік, Степаненко – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораєс

Карпати: Кучинський – Мегреміч, Ковтун, Сандохадзе – Мякушко, Онгла, Ді Франко, Толочко, Гуцуляк – Швед, Дебелко

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Карпати поборяться, а з урахуванням страшних втрат у обороні Шахтаря можна навіть прогнозувати, що обидві команди заб'ють. "Гірники" неідеальні і попереду, але навіть слабка атака донеччан є найсильнішою в УПЛ. У перемогу "помаранчево-чорних" віриться сильніше.