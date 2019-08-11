Шахтер извинился перед Жерсоном Родригесом за скандальный комментарий

Донецкий Шахтер извинился за неуместный троллинг под постом форварда Динамо Жерсона Родригеса.

Официальный аккаунт Шахтера извинился за позорный комментарий под постом нападающего Динамо Жерсона Родригеса, посвященному покойной матери, в Instagram.

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"Жерсон, мы искренне сожалеем о написанном комментарии вчера. Это была ошибка. Пожалуйста, прими наши извинения", – говорится в комментарии Шахтера.

Напомним, ранее официальный аккаунт Шахтера оставил под этим сообщением комментарий "Ты выбрал не ту команду".

Добавим, что Жерсон Родригес отличился дебютным голом за Динамо в матче против Шахтера (1:2).

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