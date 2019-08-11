toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСИ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Шахтер извинился перед Жерсоном Родригесом за скандальный комментарий

19:24 377 Читати українською
Шахтер извинился перед Жерсоном Родригесом за скандальный комментарий
Жерсон Родригес / фото ФК Динамо Киев

Донецкий Шахтер извинился за неуместный троллинг под постом форварда Динамо Жерсона Родригеса.

39’ Жерсон Родригес
 
Жуниор Мораес 21’
Марлос 64’
21’ Жуниор Мораес
39’ Жерсон Родригес
64’ Марлос

Официальный аккаунт Шахтера извинился за позорный комментарий под постом нападающего Динамо Жерсона Родригеса, посвященному покойной матери, в Instagram.

Жерсон Родригес посвятил дебютный гол за Динамо покойной матери – Шахтер неуместно потроллил игрока

"Жерсон, мы искренне сожалеем о написанном комментарии вчера. Это была ошибка. Пожалуйста, прими наши извинения", – говорится в комментарии Шахтера.

Напомним, ранее официальный аккаунт Шахтера оставил под этим сообщением комментарий "Ты выбрал не ту команду".

Добавим, что Жерсон Родригес отличился дебютным голом за Динамо в матче против Шахтера (1:2).

Динамо – Шахтер: победа имени игроков сборной Украины, провальные эксперименты и шоковая терапия перед матчем сезона

blog_ava
Ступар оценил работу рефери в спорных моментах матча Динамо – Шахтер
10:08
606
Теги
Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Жерсон Родригес Жерсон Родригес Динамо Киев - Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
53
мин
ПСЖ
22:00
Ним
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук