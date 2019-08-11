Жерсон Родригес посвятил дебютный гол за Динамо покойной матери – Шахтер неуместно потроллил игрока

Форвард Динамо Жерсон Родригес стал жертвой жестокого троллинга со стороны донецкого Шахтера.

Форвард Динамо Жерсон Родригес выложил фотографию в Instagram после проигранного матча Шахтеру.

Дебютный гол Родригеса в видеообзоре матча Динамо – Шахтер – 1:2

В посте нападающий посвятил забитый мяч своей покойной матери: "Мама, люблю тебя. Очень скучаю".

В комментариях под этим фото отличился и официальный аккаунт донецкого Шахтера, ответив "Ты выбрал не ту команду".

Напомним, Шахтер переиграл Динамо в Классическом (2:1), голом в составе киевлян отличился Жерсон Родригес.

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