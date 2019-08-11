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Жерсон Родригес посвятил дебютный гол за Динамо покойной матери – Шахтер неуместно потроллил игрока

18:22 196 Читати українською
Жерсон Родригес посвятил дебютный гол за Динамо покойной матери – Шахтер неуместно потроллил игрока
Жерсон Родригес / фото ФК Динамо Киев

Форвард Динамо Жерсон Родригес стал жертвой жестокого троллинга со стороны донецкого Шахтера.

39’ Жерсон Родригес
 
Жуниор Мораес 21’
Марлос 64’
21’ Жуниор Мораес
39’ Жерсон Родригес
64’ Марлос

Форвард Динамо Жерсон Родригес выложил фотографию в Instagram после проигранного матча Шахтеру.

Дебютный гол Родригеса в видеообзоре матча Динамо – Шахтер – 1:2

В посте нападающий посвятил забитый мяч своей покойной матери: "Мама, люблю тебя. Очень скучаю".

В комментариях под этим фото отличился и официальный аккаунт донецкого Шахтера, ответив "Ты выбрал не ту команду".

Напомним, Шахтер переиграл Динамо в Классическом (2:1), голом в составе киевлян отличился Жерсон Родригес.

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