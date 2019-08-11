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Шахтар перепросив Жерсона Родрігеса за скандальний коментар

19:22 1168 Читать на русском
Шахтар перепросив Жерсона Родрігеса за скандальний коментар
Жерсон Родрігес / фото ФК Динамо Київ

Донецький Шахтар перепросив за недоречний тролінг під дописом форварда Динамо Жерсона Родрігеса.

39’ Жерсон Родрігес
 
Жуніор Мораєс 21’
Марлос 64’
21’ Жуніор Мораєс
39’ Жерсон Родрігес
64’ Марлос

Офіційний аккаунт Шахтаря вибачився за ганебний коментар під дописом нападника Динамо Жерсона Родрігеса, присвяченому покійній матері, в Instagram.

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"Жерсоне, ми щиро шкодуємо про написаний коментар учора. Це була помилка. Будь-ласка, прийми наші вибачення", – йдеться у коментарі Шахтаря.

Нагадаємо, раніше офіційний аккаунт Шахтаря залишив під цим дописом коментар "Ти обрав не ту команду".

Додамо, що Жерсон Родрігес відзначився дебютним голом за Динамо у матчі проти Шахтаря (1:2).

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