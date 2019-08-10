Динамо – Шахтер: Марлос снова вывел "горняков" вперед

Киевское Динамо принимает Шахтер в 3-м туре чемпионата Украины. Счет и обзор матча УПЛ 2019/20 читайте в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Шахтер на "Футбол 24", нчался в 17:00. Обе команды стартовали с двух побед в УПЛ 2019/20, более того, даже с одинаковой общей разницей. Команда Каштру находится на вершине только благодаря большему количеству забитых мячей. Шахтер попытается взять реванш за поражение в Суперкубке Украины-2019, когда дончане неожиданно за 3 минуты потеряли все. Динамо также попробует реабилитироваться. Ведь команда Хацкевича с поражения в Брюгге начала свой путь в квалификации Лиги чемпионов.

Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ

С другой стороны, киевлянам нужно определиться с приоритетами. Уже во вторник, 13-го августа, их ждет ответный матч против Брюгге, который может поставить крест на всем еврокубковом сезоне – в этом году жребий сделал все, чтобы вице-чемпионы Украины наконец-то вернулись в групповой турнир ЛЧ, и жаль упускать такой шанс. Гипотетическая же неудача в матче против Шахтера еще ничего не определит – на дистанции все может случиться. Интересно, что "горняки" в последний раз потерпели поражение в УПЛ год назад именно в Киеве. Динамо било Шахтер 3 августа 2018 со счетом 1:0.

Динамо – Шахтер – видео голов

Динамо более агрессивно начало. С высоким интенсивным прессингом и двумя дальними ударами. Впрочем, Гармаш и де Пена особых проблем Пятову не создали. Соломон на 11-й минуте был поострее. Манор пробил из-за пределов штрафной после спокойно разыгранной комбинации – в сантиметрах от дальней штанги. Миколенко практически на ровном месте после контакта с Марлосом схватился за икроножную мышцу. Было очень больно, но обошлось. Соломон классно прострелил с правого фланга из-под Миколенко, а Мораес не менее эффектно пяткой переправил снаряд в сетку транзитом через стойку. Динамовцы зря апеллировали к судье, что мяч вышел.

Жерсон обрезал партнеров в центре, Тайсон развернул атаку и пасом в разрез нашел Марлоса, которому не успели помешать ни Кадар, ни Миколенко. Только штанга спасла Динамо от второго пропущенного. И здесь киевляне, при полном преимуществе гостей, сравняли. Бурда дальним пасом нашел ге Пену, тот отбросил под удар Гармашу, с которым не справился Пятов, зажигая свечу над своим вратарской. Жерсон продавил Матвиенко на добивании – есть дебютный гол.

Динамо пережило кризисный отрезок, который произошел в похожем ключе, что и в Брюгге. Могли снова пропустить, вместо этого забили. По сути, из ничего, ибо в обороне Шахтера снова возникают откровенные проблемы, когда соперник действует резко и небанально, в 1-2 касания с продвижением вперед. Дончане имели превосходство во владении, казались острее в атаке, однако по количеству ударов в первые 45 минут даже уступили (2:3 в общем и 1:2 в створ).

Бурда на старте второй половины подарил мяч Мораесу, пытаясь выбить от его ноги в аут, "горняки" мгновенно перевели на Тайсона – Бойко не без проблем парировал. Тут же Сидорчук попытался обыграть соперника на 30 метрах от своих ворот. Неудачно, пошла контра, которую загубил неточным ударом Мораес. Вербич, который заменил Цыганкова, несколько забрался в офсайд, откуда замыкал прострел Кендзеры. Словенец не попал с нескольких метров, а судьи-то не подняли флажок! Марлос на 64-й снова вывел Шахтер вперед. Сначала накрутил де Пену, потом из-под Кадара и Миколенко умудрился прошить ближний угол.

Степаненко запустил свечу. Жерсон отбросил на Андриевского, который вышел вместо Сидорчука, но от спины Болбата снаряд опустился над воротами.