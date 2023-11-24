Главный тренер дончан Марино Пушич рассказал о ситуации с травмированными перед матчем 15-го тура УПЛ против Полесья.

"Сейчас у нас есть трое травмированных футболистов. Чигринский и Петряк травмировались во время товарищеской встречи в прошлый понедельник (20 ноября Шахтер провел спарринг с Рухом (1:3), – прим.).

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У одного игрока может быть что-то серьезное, у другого, вероятнее всего, нет. Придется подождать.

Также Бондаренко до сих пор не с нами, надеемся на его быстрый прогресс. Мы недавно общались, и он хорошо себя чувствует. Надо дождаться зеленого света по определенным аспектам его восстановления. Надеемся, все будет происходить быстро", – сказал Пушич в комментарии клубной пресс-службе.

Напомним, матч между Шахтером и Полесьем состоится уже сегодня, 24 ноября. Начало встречи в 19:00.

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