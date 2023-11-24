Шахтар має проблеми перед матчем з Поліссям – Пушіч озвучив кадрові втрати "гірників"
Головний тренер донеччан Маріно Пушіч розповів про ситуацію з травмованими перед матчем 15-го туру УПЛ проти Полісся.
"Зараз у нас є троє травмованих футболістів. Чигринський та Петряк травмувалися під час товариської зустрічі минулого понеділка (20 листопада Шахтар провів спаринг з Рухом (1:3), – прим.).
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В одного гравця може бути щось серйозне, в іншого, найімовірніше, ні. Доведеться зачекати.
Також Бондаренко досі не з нами, сподіваємося на його швидкий прогрес. Ми нещодавно спілкувалися, і він добре почувається. Треба дочекатися зеленого світла щодо певних аспектів його відновлення. Сподіваємося, усе відбуватиметься швидко", – сказав Пушіч у коментарі клубній прес-службі.
Нагадаємо, матч між Шахтарем та Поліссям відбудеться вже сьогодні, 24 листопада. Початок зустрічі о 19:00.
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