"В сборной время прошло хорошо, несмотря на то, что мы не достигли положительного для нас результата. Но все равно остался шанс квалифицироваться через плей-офф на Евро, поэтому мы все для этого сделаем. Всегда приятно возвращаться в клуб. Поэтому вернулись и с позитивом готовимся к следующей игре против Полесья.

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Мы уже успели проанализировать наши ошибки в игре с СК Днепр-1 (1:3). Для себя сделал вывод, что надо постоянно быть сконцентрированным, отдаваться на 100 процентов – это самое важное.

Впереди матч с Полесьем. Эта команда демонстрирует уверенный футбол. Они выиграли у Динамо – гранда нашего украинского футбола. Они и по игре уверенно выглядят, поэтому это для нас будет тяжелый и важный матч. Будем настраиваться только на победу.

Вследствие чего Шахтер может победить в этом противостоянии? Вследствие нашего футбола, вследствие "шахтерского" духа, как говорится. Это у нас всегда на первом месте. Поэтому надеюсь, что мы добьемся положительного для нас результата", – сказал Назарина в комментарии пресс-службе "горняков".

Напомним, матч между Шахтером и Полесьем состоится в пятницу, 24 ноября. Начало встречи в 19:00.

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