Луиш Каштру не может жаловаться на кадровые проблемы перед матчем 22 тура УПЛ против Динамо.

Сегодня Шахтер провел тренировку, в которой участвовали почти все игроки, сообщает официальный сайт "горняков".

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Единственная потеря – Евгений Коноплянка, который продолжает восстанавливатся после травмы. Защитник Исмаили пока тренируется индивидуально, однако вскоре должен вернуться в общую группу. Все остальные футболисты выполняют привычный комплекс упражнений.

Напомним, матч 22 тура УПЛ Шахтер – Динамо состоится 17 апреля. Сейчас дончане отстают от конкурента на 7 очков.

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