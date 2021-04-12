Защитник Динамо Илья Забарный может стать помощником для Мирчи Луческу в грядущем Классическом.

18-летний защитник травмировал нос в матче против СК Днепр-1 (2:0). Накануне ему под местным наркозом сделали репозицию и наложили фиксирующую повязку.

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По информации Динамо Киев Inside, уже сегодня Забарный продолжит работать в общей группе со специальной маской. Более того, Илья имеет все шансы сыграть в поединке с Шахтером, который запланирован на субботу, 17 апреля.

К слову, в нынешнем сезоне Илья Забарный стал основным игроком центра защиты Динамо. В его активе 30 поединков на клубном уровне во всех турнирах и один ассист.

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