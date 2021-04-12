Луїш Каштру не може скаржитися на кадрові проблеми перед матчем 22 туру УПЛ проти Динамо.

Сьогодні Шахтар провів тренування, в якому брали участь майже всі гравці, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Єдина втрата – Євген Коноплянка, який далі відновлюється після травми. Захисник Ісмаїлі наразі тренується індивідуально, однак незабаром повинен повернутися до загальної групи. Всі інші футболісти виконують звичний комплекс вправ.

Нагадаємо, матч 22 туру УПЛ Шахтар – Динамо відбудеться 17 квітня. Наразі донеччани відстають від конкурента на 7 очок.

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