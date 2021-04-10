Ожидаемо дерби Донецкой области началось под диктовку "горняков". Ослабленный кадрово Мариуполь отдал инициативу сопернику и сосредоточился на обороне собственных ворот. Первый сигнал опасности прозвучал уже на 3-й минуте, когда Гальчук парировал опасный выстрел после ошибки Кошкоша.

Мариуполь – Шахтер – 0:3 – видео голов и обзор матча

К 20-й минуте Шахтер еще несколько раз побеспокоил кипера приазовцев. Сначала Соломон целил в дальний угол (вратарский сэйв), далее Гальчук поймал в углу удар Майкона, а после попытки Алана Патрика мяч пролетел рядом со штангой. Зато на 22-й команда Маркевича серьезно огрызнулась. Это Меличенко неожиданно, прежде всего для Трубина, пробил в правую девятку, но немного не попал.

Но лишь показалось, что Мариуполь осмелел и вот-вот выровняет игру, как "горняки" забили. Жуниор Мораес перед штрафной площадкой получил пас от Додо, накрутил трех защитников и роскошно положил под перекладину – 0:1!

Оправиться приазовцам от такого неожиданного нокдауна донетчане возможности не предоставили. Уже три минуты спустя Шахтер закрепил свое преимущество вторым голом. Сольный номер исполнил Манор Соломон. Израильтянин в привычной для себя манере сместился с фланга к штрафной зоне соперника, качнул Уханя и по дуге положил под дальнюю штангу.

В перерыве штаб Каштру, очевидно, решил перейти в эконом-режим и снял с игры ключевых хавбеков – Майкона и Степаненко. Через неделю "горняков" ждет Классическое противостояние с Динамо, поэтому осторожность наставника донетчан вполне можно понять.

На старте второй половины команды обменялись моментами. Меличенко разогнал атаку правым флангом Мариуполя, однако Трофимюку помешали сыграть на опережение на штанге. А вот "горняк" Тете не смог замкнуть прострел с левого фланга, поскольку Чоботенко своим корпусом заблокировал удар бразильца из пределов вратарской.

На 57-й минуте вновь проявил себя кипер приазовцев Гальчук, вовремя прервав зрячий прострел Мораеса на дальнюю штангу. А на 66-й после легкого навеса Соломона доводить счет до разгромного обязан был Тете, но в этот раз за Мариуполь сыграл каркас ворот. Еще через пять минут вингер испортил пас Додо, упустив перспективный момент в центре штрафной зоны.

На 78-й минуте решил напомнить о себе арбитр. Харьковчанин Абдула в абсолютно игровом эпизоде ​​с дуэлью Додо и Гальчука усмотрел нарушение правил голкипером и назначил одиннадцатиметровый. К отметке подошел Мораес и переиграл вратаря Мариуполя подсечкой по центру – 0:3. VAR здесь был бы крайне уместным...

Последние десять минут игрового времени превратились в формальность. Благодаря победе Шахтер сократил (по крайней мере, временно) отставание от Динамо до 4-х очков наверху УПЛ. В свою очередь Мариуполь остался на 9-й строчке.

"Не забуду пенальті Зеніту": легенда Карпат – за Реброва, був зятем свого тренера, уник Шахтаря і забив чемпіону світу