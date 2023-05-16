КДК УАФ принял решение о нарушениях, которые допустили Шахтер и Верес на собственных домашних поединках.

На матче Шахтера против Миная присутствовали зрители (несмотря на запрет из-за военного положения в Украине), из-за чего "горняки" получили штраф на сумму 15 тысяч гривен, сообщает официальный сайт УАФ.

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Похожая ситуация и у Вереса. На домашней игре против Колоса на стадионе Авангард тоже присутствовали болельщики. Поскольку это повторное нарушение, ровенчане получили больший штраф – 20 тысяч гривен.

Отмечается, что в соответствии с решением Исполнительного комитета УАФ, на время действия военного положения средства, полученные УАФ как обязательные денежные взносы клубов по решениям Контрольно-дисциплинарного и Апелляционного комитетов УАФ, перечисляются на платформу United24.

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