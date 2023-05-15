Минай в рамках 26-го тура УПЛ на собственном поле минимально уступил СК Днепр-1. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Кусючий аутсайдер проверяет амбиции

Говорят, когда знаешь результат конкурента, – это настоящая проверка характера. Шахтер свой матч 26-го тура выиграл, фактически не оставив СК Днепр-1 выбора – нужно было только побеждать. К тому же на команду Александра Кучера давит Заря, готовая воспользоваться осечками и забрать себе второе лигочемпионовское место.

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У Миная совсем другие задачи, хотя и не менее серьезные. Закарпатцы ведут борьбу за выживание и ситуативно оказались в зоне переходных матчей, поскольку Верес и Черноморец накануне набрали по три очка и поднялись на несколько строчек.

Впрочем, с показателями, которые подопечные Владимира Шарана демонстрируют в последнее время, за будущее переживать не стоит. За последний месяц Минай потерпел лишь одно поражение – минимальное от Шахтера. Тот матч получился скандальным, ведь арбитр не засчитал чистый гол в ворота "горняков". Такая несправедливость не выбила закарпатцев из колеи, и уже в следующем поединке они уверенно прибили Ворсклу.

Словом, СК Днепр-1 предстояло сыграть против одного из аутсайдеров УПЛ в его лучший период сезона. В конце концов именно такими матчами и следует проверять чемпионские амбиции.

Начали без сюрпризов

Первый тайм получился именно таким, каким его и следовало ожидать. Ни одна команда не смогла сломать план соперника быстрым голом и все постепенно перешло на интенсивную борьбу между штрафными площадками. СК Днепр-1 немного больше держал мяч и активнее пытался обострять. Именно пытался, потому что назвать эти действия успешными нельзя.

Минай не владеет сколь хорошим кадровым потенциалом, поэтому даже не пытался зажать соперника на его половине поля. Закарпатцы начинали прессинговать только у центрального круга. Это имело свой смысл. После перехватов было много места, чтобы разгонять контратаки.

Не подумайте, что подопечные Владимира Шаран исключительно сидели в обороне. Вовсе нет. При первой же возможности они без тени сомнения неслись к воротам Рыбака. Как результат – именно хозяева поля до 40-й минуты нанесли больше ударов в створ ворот. Они и забили единственный гол. Правда, радость Петько прервал свисток арбитра, зафиксировавший офсайд у Гончара. Игорь действительно имел несколько метров преимущества над защитниками, благодаря чему мог без сопротивления ассистировать.

Усыпить бдительность и ужалить

После перерыва кардинальных перемен не произошло. Команды только обменялись полумоментами у Довбика и Твердохлиба. Дальше все перешло в обычное русло. СК Днепр-1, вместо того чтобы повысить темп, наоборот начал действовать более благоразумно. Минай был совсем не против такого сценария.

Оживление произошло на 65-й минуте. Сначала Александр Кучер произвел двойную замену. Затем Пихаленок, пытаясь сделать эффектный финт, был вынужден покинуть поле в сопровождении врачей. Правда, со временем смог продолжить матч. После этого днепряне дважды перспективно разыгрывали стандарты. После первого с нарушением правил затоптали оппонентов, а второй получился курьезным. Адамюку навесили точно в голову. Тот вообще не бил, но мяч отлетел в дальнюю штангу. Вот это уже было по-настоящему остро.

Минай пытался огрызаться. Сценарий банальный – проход в штрафную и удар из-за его пределов. Больше всего старались Твердохлеб и арендованный у Шахтера Булеза. Ничего опасного в этих попытках не было. А днепряне своего достигли. Очередной навес на Довбика проспали оба центрбека. Артем с нескольких метров переправил мяч в сетку и приблизился к рекорду Мхитаряна на расстояние в два гола. Ассист отдал Пихоленок. Это было его последнее действие на поле. Таки пришлось менять Александра, который заметно прихрамывал.

Тут уже Минаю пришлось раскрываться. Оказалось, что они и в атаке умеют. Лучший момент был у Коломойца, не сумевшего как следует подстроиться под прострел Булезы. Здесь же в контратаке мог оказаться Довбик, но Бандура прочел эпизод, вышел далеко из ворот и нивелировал угрозу.

Благодаря этой победе СК Днепр-1 вернул отставание от Шахтера до двух очков и оторвался от Зари на расстояние одной победы. Минай остался на тринадцатом месте турнирной таблицы УПЛ, но сразу у трех команд всего на одно очко больше.

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