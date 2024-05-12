Черноморец – Металлист 1925 – 3:0 – видео голов и обзор матча
20:48 - Читати українською
Черноморец разбил Металлист 1925 в матче 28-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".
завершено
52’ Андрей Штогрин
59’ Богдан Бойчук
Никита Безуглый 22’
22’ Никита Безуглый
52’ Андрей Штогрин
59’ Богдан Бойчук
Металлист 1925 остался в меньшинстве уже на 22-й минуте, когда Безуглый влетел ногой в Авагимяна – прямая красная. Одесситы повели в счете в конце первого тайма, когда Васильев со второй попытки пробил Мозиля.
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После перерыва Штогрин завершил классную комбинацию, которые игроки Черноморца разыграли прямо в штрафной соперника. А Бойчук поставил точку во встрече, замкнув прострел Бадибанги.
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