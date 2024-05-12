Черноморец разбил Металлист 1925 в матче 28-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Металлист 1925 остался в меньшинстве уже на 22-й минуте, когда Безуглый влетел ногой в Авагимяна – прямая красная. Одесситы повели в счете в конце первого тайма, когда Васильев со второй попытки пробил Мозиля.

Черноморец в большинстве разбил Металлист 1925, оставив Скрипника на дне – харьковчане без шансов на спасение

После перерыва Штогрин завершил классную комбинацию, которые игроки Черноморца разыграли прямо в штрафной соперника. А Бойчук поставил точку во встрече, замкнув прострел Бадибанги.