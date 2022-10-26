"Мы обратились в УАФ и озвучили им свою позицию. Если сегодня, после изменений в украинском законодательстве, организатором мероприятия является полностью футбольный клуб, который берет на себя безопасность, организационные гарантии, все медийные права, то чтобы решение о количестве зрителей на стадионе, охране – тоже решали на местах, а не в Киеве. При двух условиях.

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Если это эпидемия – с соблюдением противоэпидемических норм. Если это война – то с ограничениями военного положения. У нас есть военная администрация местная, которая знает – сколько здесь укрытий, расстояния до них. Соответственно военная администрация должна решать, сколько людей могут посещать массовые мероприятия. Наше предложение – давайте корректировать Регламент в соответствии с действующим законодательством. Ибо Регламент говорит о 280 лицах. И точка. Превышение количества – это штраф. Передайте эти возможности на места. И пусть клуб и местная военная администрация принимает эти решения. Мы, например, понимаем, что на нашем стадионе и рядом есть три укрытия. Это до тысячи человек. 500-700, до тысячи людей с обеспечением требований безопасности, мы могли бы разместить на стадионе.

Работа театров, организация концертов – сейчас разрешена. Там собираются сотни людей. Поэтому у нас такое предложение. Военные у нас часто просят о возможности прийти на игру, власть, бизнес, у нас много болельщиков. Если есть возможность пригласить людей – это логично. Такое решение нужно.

Я считаю, что УАФ должен обратиться в Минмолодежьспорт и урегулировать этот вопрос. Единственное – хотелось бы это сделать побыстрее. У нас осталось два домашних матча в календарном году. Это топовые матчи: с Динамо и Шахтером. Пригласить несколько сотен человек – не думаю, что это станет большой проблемой. Футбол все равно должен быть для болельщиков. Есть телетрансляция. А болельщики добавят игре и этой телетрансляции атмосферу. И посетят игру этого уникального чемпионата. Ибо УПЛ – это самая смелая лига в мире. Есть самые сильные, самые богатые. Наш чемпионат же смело может иметь звание самого смелого", – цитирует Надеина официальный сайт Вереса.

Напомним, после 9-nb туров Верес в турнирной таблице УПЛ идет пятым, имея в своем активе 14 очков.

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