Экс-тренер Миная Василий Кобин проанализировал дуэль Шахтера с Порту (3:5) в матче за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

"Все испортил быстрый гол хозяев. Дончанам, которым нужна была победа для выхода в плей-офф, ничего не оставалось, как раскрываться.

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Шахтер оказался не готовым к тому, что Порту будет действовать так агрессивно. Хозяева произвели сильное впечатление заточенностью на атаку, умением прессинговать, высокими скоростями. Помогала им и поддержка болельщиков, которые гнали команду вперед. Справиться с таким давлением было очень тяжело.

Преимущество Порту сомнений не вызывало. Убежден, что этот матч станет хорошим уроком для молодых "горняков". Кстати, как по мне, футболисты Шахтера и так прыгнули выше головы, набрав девять очков в такой сильной группе. Что же до потерянной путевки в плей-офф, то украинцам нельзя было проигрывать Порту в первом круге.

Как долго продержится Шахтер в Лиге Европы? Очень многое будет зависеть от результатов жеребьевки, а также сумеют ли сохранить "горняки" своих лидеров", – сказал Кобин в комментарии Sport.ua.

Напомним, среди потенциальных соперников Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы есть: Спортинг, Карабах, Рома, Тулуза, Ренн, Фрайбург, Марсель и пражская Спарта. Жеребьевка состоится уже в понедельник, 18 декабря, в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне.

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