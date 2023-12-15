Болельщики украинской команды уже могут составлять свои планы на евровесну.

В понедельник, 18 декабря, в 14:00 по киевскому времени в Ньоне состоится жеребьевка стыкового раунда Лиги Европы. Среди прочих своего соперника получит и Шахтер.

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Дончане решили не терять времени и объявили на своем сайте о старте продажи билетов на предстоящий домашний поединок ("горняки" еще ранее сообщили, что продолжат выступления в немецком Гамбурге на Фолькспаркштадионе).

Один болельщик сможет приобрести до 4 пропусков. Цены стартуют от 25 евро, для VIP-билетов – от 297,5 евро. Действует система динамического ценообразования – с уменьшением количества доступных мест определенной категории цена может расти.

Напомним, матчи 1/16 финала Лиги Европы будут проходить 15 и 22 февраля 2024 года. Победители выйдут в 1/8 финала турнира, где присоединятся к командам, занявшим первые места в группах. Команды, которые проиграют, завершат выступления в еврокубках.

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