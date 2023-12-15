Екс-тренер Миная Василь Кобін проаналізував дуель Шахтаря з Порту (3:5) у матчі за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

"Все зіпсував швидкий гол господарів. Донеччанам, яким потрібна була перемога для виходу в плей-офф, нічого не залишалося, як розкриватися.

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Шахтар виявився не готовим до того, що Порту діятиме так агресивно. Господарі справили сильне враження заточеністю на атаку, вмінням пресингувати, високими швидкостями. Допомагала їм і підтримка уболівальників, які гнали команду вперед. Впоратися з таким тиском було дуже важко.

Перевага Порту сумнівів не викликала. Переконаний, що цей матч стане добрим уроком для молодих "гірників". До речі, як на мене, футболісти Шахтаря й так стрибнули вище голови, набравши дев'ять очок в такій сильній групі. Що ж до втраченої путівки в плей-офф, то українцям не можна було програвати Порту в першому колі.

Як довго протримається Шахтар у Лізі Європи? Дуже багато залежатиме від результатів жеребкування, а також чи зуміють зберегти "гірники" своїх лідерів", – сказав Кобін у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, серед потенційних суперників Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи є: Спортінг, Карабах, Рома, Тулуза, Ренн, Фрайбург, Марсель і празька Спарта. Жеребкування відбудеться вже у понеділок, 18 грудня, о 14:00 за київським часом у швейцарському Ньйоні.

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