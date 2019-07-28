toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Шахтер не смог продать Тайсона в Интернасьонал

11:17 134 Читати українською
Шахтер не смог продать Тайсона в Интернасьонал
Тайсон / О. Осипов

Донецкий Шахтер почти продал Тайсона в Интернасьонал, но бразильцам не хватило средств для осуществления трансфера.

Хавбек Шахтера Тайсон не пройдет этим летом в Интернасьонал, сообщает Correio do Povo. Бразильцы согласовали трансфер с "горняками" но у них не хватило ресурсов.

Каштру: Динамо сильно в тактических схемах

"Красно-белые" стремились приобрести лидера Шахтера после триумфального для Бразилии домашнего Копа Америка-2019.

К слову, Тайсон является воспитанником академии Интернасьонала, откуда в 2010 году перебрался в харьковский Металлист.

Динамо – Шахтер: анонс матча за Суперкубок Украины

blog_ava
Динамо – Шахтер: анонс матча за Суперкубок Украины
08:41
351
Теги
Трансферы Мир Тайсон Тайсон Шахтер Шахтер Трансферы Шахтера Трансферы чемпионата Украины Интернасьонал Интернасьонал
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
0
мин
Динамо Киев
21:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук