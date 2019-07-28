Шахтер не смог продать Тайсона в Интернасьонал

Донецкий Шахтер почти продал Тайсона в Интернасьонал, но бразильцам не хватило средств для осуществления трансфера.

Хавбек Шахтера Тайсон не пройдет этим летом в Интернасьонал, сообщает Correio do Povo. Бразильцы согласовали трансфер с "горняками" но у них не хватило ресурсов.

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"Красно-белые" стремились приобрести лидера Шахтера после триумфального для Бразилии домашнего Копа Америка-2019.

К слову, Тайсон является воспитанником академии Интернасьонала, откуда в 2010 году перебрался в харьковский Металлист.

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