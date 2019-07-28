Шахтер – Динамо: анонс матча за Суперкубок Украины

Шахтер и Динамо померяются силами в поединке за Суперкубок Украины. Анонс игры читайте на сайте "Футбол 24".

Вот и начинается сезон нашей любимой Украинской Премьер-лиги – турнира, каждый тур которого ждёшь и днем, и ночью. Хотелось бы сказать, что его традиционное открытие состоится в матче за Суперкубок между Шахтером и Динамо, однако поединок Ворсклы против Зари опередил это событие на сем часов. Впрочем, вряд ли их встреча отберёт у вечернего Классического статус центрального события дня.

Как "Динамо" провело сборы

Фанаты "Динамо", которые с большим надеждами на сезон бросились смотреть спарринги своей любимой команды на сборах, вряд ли удержали оптимистичный настрой. Причиной грусти точно не должны быть результаты – да, из восьми матчей команда выиграла только два, а ещё четыре свела к ничьей, однако ни один здравый футбольный коллектив не играет на сборах на результат. Да и не играли динамовцы плохо, однако чего-то нового Александр Хацкевич в действия своих подопечных также пока не принёс.

Динамо в межсезонье проявило себя всё тем же заточенным на физическое превосходство и прессинг коллективом с проблемами в креативной составляющей – в частности, не хватает последнего паса, который в теории мог бы обеспечить Шапаренко. Впрочем, Николай из-за своей нестабильности снова потерял доверие тренерского штаба, а потому все позиционные атаки киевлян рано или поздно сбивались на перевод во фланг. Это может стать проблемой, ведь на собрании сломались Беньямин Вербич, Фран Соль и Виктор Цыганков – и если первые два часть сборов таки прошли, то капитан не вышел на поле ни разу. Приобретение Караваева проблему не решит, ведь он отличается чем угодно, но не креативом.

В защитной работе к Динамо особых проблем нет – разве что с "Колосом" киевляне проглотили три гола и допустили кучу индивидуальных ошибок. В частности, удивлял медленной игрой и невнимательностью при удержании линии Бурда, но в целом он плодотворно провел сборы. В экспериментальных порядке попытались использовать на левом фланге обороны Шабанова, а опорника Кадири ставили в центр защиты – эксперимент, мягко говоря, оказался неудачным. Правда, ганский новичок очень неплохо выглядел в центре при разрушительной работе, однако у Хацкевича никогда не было чистого "Канкавы". Вероятно, Кадири придётся добавлять в передачах.

Для тренерского штаба Шахтера ничего нового в игре Динамо точно не было бы замечено, если бы это не был его первый матч против киевлян. Теоретически, "горняки" могут быть довольны их заполненным лазаретом и отсутствием новых идей в нападении – ну не считать же кратковременные эксперименты с игрой в два форварда новаторским подходом? Тем более, что в прошлом сезоне Александр Хацкевич это уже пробовал. "Бело-синие" остались всё тем же неидеальным, но физически сильным коллективом с прекрасными навыками игры в обороне и работе в прессинге.

Как провел сборы "Шахтер"

В первую очередь, бросилось в глаза полное изменение тактической модели. Луиш Каштру отошел от типичных украинских 4-2-3-1, которых держался Фонсека, и начал наигрывать очень гибкую схему 4-1-4-1, которая при необходимости легко превращается в 4-3-3. В теории, это должно разнообразить игру "горняков" и усилить контроль над центром поля за счёт прочного треугольника – впрочем, на сборах всё выглядело не так просто.

С добычей результата проблем не было: в девяти спаррингах Шахтер взял семь побед и потерпел всего одно поражение – от АПОЭЛа. Впрочем, более важными были тактические особенности, а именно тяга к сужению фронта атаки. В частности, традиционные забегания фулбэков по флангам стали больше ориентироваться на смещение в центр для перегрузки зоны перед штрафной. В центре поля всё строится на действиях треугольника, в котором ключевую роль получает так называемый "пивот" – хавбек в его основе. На его роль явно наигрывают Тараса Степаненко, который в последние годы намного лучше стал разгонять атаки. Вопрос лишь в том, достаточно ли будет его умений – тем более, что атаки "горняков" часто превращались в длинные пасы взад и поперёк, напоминая худшие версии тики-таки.

Следует отметить и предоставленный шанс молодым украинцам – в частности, Сикану и Пихалёнку. Даниил отметился тремя голами и вообще не терялся на фоне партнеров, а Александр очень неплохо поддерживал динамику в центре поля. Также удивил Алан Патрик, который в спаррингах забил три мяча и выглядел круто как минимум для УПЛ. В защите особых новинок Луиш Каштру не придумал – разве что теперь к ней часто смещается "пивот". Учитывая тот факт, что среди центрбеков "горняков" нет людей с качественным первым пасом, но хватает любителей пойти в обыгрыш, это является плюсом.

Подводя итог, можно сказать, что Динамо также не следует бояться Шахтер. Дончане остались той же командой, заточенной на мелкий пас и использование сильных сторон лидеров. Против них так же придётся обороняться с помощью плотного построения, численного превосходства в зоне мяча и жесткой физической борьбы – подобные матчи "горняки" моделировали в спаррингах, однако в официальной игре при новой схеме всё может пойти не так, как задумано. Впрочем, по уровню тактической мысли и проработанности идей сборы Шахтера явно были сильнее.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Команды провели между собой одиннадцать матчей за Суперкубок Украины. Шесть из них завершились в основное время, а ещё пять встреч определили победителя лишь после серии пенальти.

2. Динамо выиграло шесть очных Суперкубков Украины, Шахтер – только пять. Общий счёт противостояния – 14:12 в пользу "горняков.

3. В основное время Шахтер выигрывал чаще, чем по пенальти – три победы без серии и только две победы в ней. Динамо имеет по три победы как в основное время, так и в серии.

4. Нынешний главный тренер Динамо Киев Александр Хацкевич в дебютном розыгрыше Суперкубка Украины в 2004 году не забил в серии пенальти, однако его команда тогда победила. Его помощник Максим Шацких не забил в серии пенальти через год, однако его промах стал роковым – Шахтер выиграл.

5. Шахтер 14 раз принимал участие в одноматчевом турнире и добыл 8 побед, а Динамо – 12 раз, в 7-ти матчах праздновав победу.

Кадровая ситуация

Динамо отправилось в Одессу с травмированными Франом Солем, Беньямином Вербичем и Виктором Цыганковым. Вряд ли это означает возможность их выхода хотя бы на несколько минут: испанский нападающий в соцсетях сам сообщил о невозможности помочь в Суперкубке, а Виктору Цыганкову делают ограничения даже на тренировках – существует риск рецидива. Даже теоретических шансов на появление не получил Назарий Русин, которого просто не внесли в заявку на поединок – впрочем, внести в неё травмированного Миккеля Дуелунда киевлянам это не помешало. Что касается других футболистов, то все они готовы к Классическому.

У Шахтера существуют определённые проблемы с Виктором Коваленко, который пропустил несколько тренировок. Впрочем, он в Одессу таки прилетел, а вот Максим Малышев, Майкон и Андрей Тотовицкий точно не сыграют в Суперкубке – у них травмы. Этот матч также обойдётся без Веллингтона Нема, который отправился в аренду. Других проблем с составом на матч против Динамо "горняки" не имеют.

Ориентировочный состав на матч Шахтер – Динамо

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко – Тете, Марлос, Алан Патрик, Тайсон – Мораес

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Кадар, Миколенко – Кадири, Буяльский – Караваев, Андриевский, де Пена – Беседин

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Матчи между Шахтером и Динамо всегда больше про борьбу, нерв и случайное развитие событий, чем про содержание игры. Именно поэтому делать прогноз на Суперкубок трудно – команды ещё не вошли в ритм и не раскрыли своих фишек. Более читаемым в этой ситуации, однако, выглядит Динамо, которое особо не изменилось с прошлого сезона, а теперь ещё и получило кучу травм лидеров. Очевидно, что теперь тактика киевлян ещё сильнее сместится в сторону разрушительного характера, а к стандартам будет уделено особое внимание.

Шахтер и так выглядит более сбитой командой, а с таким преимуществом в кадрах его статус фаворита трудно оспорить. Конечно, "горнякам" будет нелегко – тем более в новой схеме – однако на сборах они сталкивались и закрытыми командами, и с хорошо прессингующими. Не было проблем ни с физикой, ни с тактикой, которая у Луиша Каштру более гибкая и динамичная. В этих важных аспектах преимущество дончан особенно велико. Очень вероятно, что Шахтер его уверенно реализует.