Шахтар не зміг продати Тайсона в Інтернасьйонал

Донецький Шахтар майже продав Тайсона в Інтернасьйонал, але бразильцям не вистачило коштів для здійснення трансферу.

Хавбек Шахтаря Тайсон не перейде цього літа в Інтернасьйонал, повідомляє Correio do Povo. Бразильці узгодили трансфер із "гірниками" але у них не вистачило ресурсів.

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"Червоно-білі" прагнули придбати лідера Шахтаря після тріумфального для Бразилії домашнього Копа Амеріка-2019.

До слова, Тайсон є вихованцем академії Інтернасьйонала, звідки у 2010 році перебрався у харківський Металіст.

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