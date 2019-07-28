toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДИНАМО - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар не зміг продати Тайсона в Інтернасьйонал

11:17 938 Читать на русском
Шахтар не зміг продати Тайсона в Інтернасьйонал
Тайсон / О. Осипов

Донецький Шахтар майже продав Тайсона в Інтернасьйонал, але бразильцям не вистачило коштів для здійснення трансферу.

Хавбек Шахтаря Тайсон не перейде цього літа в Інтернасьйонал, повідомляє Correio do Povo. Бразильці узгодили трансфер із "гірниками" але у них не вистачило ресурсів.

Каштру: Динамо сильне у тактичних схемах

"Червоно-білі" прагнули придбати лідера Шахтаря після тріумфального для Бразилії домашнього Копа Амеріка-2019.

До слова, Тайсон є вихованцем академії Інтернасьйонала, звідки у 2010 році перебрався у харківський Металіст.

Динамо – Шахтар: анонс матчу за Суперкубок України

blog_ava
Бейл прибув у Китай для підписання контракту з Цзянсу Сунін
08:50
1898
Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Світ Тайсон Тайсон Шахтар Шахтар Трансфери Шахтаря Інтернасьйонал Інтернасьйонал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
24
хв
Динамо
21:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук