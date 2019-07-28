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Каштру: Динамо сильно в тактических схемах

10:51 66 Читати українською
Каштру: Динамо сильно в тактических схемах
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины с Динамо.

 

"Мы знаем о Динамо все. Это нормально, когда ты изучаешь соперника. Но есть компетентные тренеры, которые могут нас удивить.

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Динамо любит высокий прессинг и они сильны в тактических схемам. Киевляне любят отдавать длинные передачи за спины защитников. В матче может произойти многое", – сказал Каштру Футбол NEWS.

Матч состоится сегодня, 28 июля, в 21:00 на стадионе Черноморец в Одессе.

Динамо – Шахтер: анонс матча за Суперкубок Украины

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