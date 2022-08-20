"Горняки" вскоре могут подписать атакующего хавбека Ивана Петряка, сообщает ProFootballDigital.

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Украинец не попал в заявку Фехервара на последний матч, что может намекать на близкое прощание. Контракт 28-летнего полузащитника завершается следующим летом, а сам он не прочь вернуться в Украину. Петряк принадлежал Шахтеру с 2016 по 2019 годы, но наиграл за дончан всего 17 матчей и регулярно бродил по арендам.

Напомним, ранее "горняки" вернули из Венгрии и покинувшего Ференцварош Александра Зубкова. В свое время они вместе выступали с Петряком за "зелено-белых".

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