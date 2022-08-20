"Гірники" незабаром можуть підписати атакувального хавбека Івана Петряка, інформує ProFootballDigital.

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Українець не потрапив до заявки Фехервара на останній матч, що може натякати на близьке прощання. Контракт 28-річного півзахисника завершується наступного літа, а сам він не проти повернутися в Україну. Петряк належав Шахтарю з 2016 по 2019 роки, але награв за донеччан лише 17 матчів і регулярно вештався орендами.

Далі Іван перебрався до Угорщини. За 4 з гаком сезони у складі Ференцвароша та Фехервара забив 34 голи і віддав 38 результативних передач, провівши загалом 160 матчів.

Нагадаємо, раніше "гірники" повернули з Угорщини і Олександра Зубкова, який покинув Ференцварош. Свого часу вони разом виступали з Петряком за "зелено-білих".

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