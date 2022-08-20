Донецкий Шахтер сегодня подал заявку на новый сезон УПЛ 2022/23. В список "оранжево-черных" вошли 25 футболистов.

Шахтер подал официальную заявку на сезон УПЛ 2022/23 – список "горняков" вдвое меньше, чем у Динамо

Интересен выбор номеров игроками. В частности, Андрей Тотовицкий взял себе "семерку", Михаил Мудрик выбрал элитную "десятку", а Александр Зубков будет выступать с цифрой 11 на спине. Ранее экс-игрок Ференцвароша даже обещал спросить разрешения у легенды Шахтера Марлоса, чтобы завладеть заветным номером. Неожиданным стал выбор от Лассины Траоре – буркиниец решил выступать в футболке № 2.

Кроме того, ряд игроков решили обновить номерную историю и сменить цифры на своих спинах. В частности, Валерий Бондарь вместо № 77 будет выступать с цифрой 5, Виктор Корниенко сменил "тимощуковские" 44 на 99, Георгий Судаков вместо № 25 выбрал "восьмерку" и т. д.

К слову, этот чемпионат станет первым за последние 20 лет (с 2002-го), когда в составе Шахтера не будет ни одного бразильца.

Напомним, "горняки" будут открывать новый сезон УПЛ 23 августа матчем против Металлиста 1925. Начало встречи в 13:00.

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