Донецький Шахтар сьогодні подав заявку на новий сезон УПЛ 2022/23. До списку "помаранчево-чорних" увійшли 25 футболістів.

Шахтар подав офіційну заявку на сезон УПЛ 2022/23 – список "гірників" удвічі менший ніж у Динамо

Цікавим став вибір номерів гравцями. Зокрема, Андрій Тотовицький взяв собі "сімку", Михайло Мудрик обрав елітну "десятку", а Олександр Зубков виступатиме з цифрою 11 на спині. Раніше екс-гравець Ференцвароша навіть обіцяв спитати дозволу у легенди Шахтаря Марлоса, аби заволодіти заповітним номер. Несподіваним також став вибір від Лассіни Траоре – буркінієць вирішив виступати у футболці № 2.

Окрім того, низка гравців вирішили оновити номерну історію і змінити цифри на своїх спинах. Зокрема, Валерій Бондар замість № 77 виступатиме з цифрою 5, Віктор Корнієнко змінив "тимощуківські" 44 на 99, Георгій Судаков замість № 25 обрав "вісімку" тощо.

До слова, цей чемпіонат стане першим за останні 20 років (з 2002-го), коли у складі Шахтаря не буде жодного бразильця.

Нагадаємо, "гірники" відкриватимуть новий сезон УПЛ 23 серпня матчем проти Металіста 1925. Початок зустрічі о 13:00.

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