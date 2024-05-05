– Прокомментируйте 1-й пропущенный гол.

– Суть не в 1-м голе, суть в том, как мы играем. Это был худший первый тайм, который мы сыграли весной. Так выходить на игру вообще невозможно для профессиональных футболистов. У меня вопрос именно к их отношению к игре.

Долгожданная победа подопечных Скрипника в видеообзоре матча Металлист 1925 – Ворскла – 3:2

– Что с мотивацией, почему так выходят игроки, как вы говорите?

– Был серьезный разговор, все были настроены в раздевалке, к выходу на поле. Я чувствовал, что все готовы. На поле было все по-другому.

– Вижу вашу расстроенность, но все же хочется от вас анализ игры.

– Какой анализ? Анализ будет потом, когда будет видео. Сейчас пока что эмоции. Мы провалили полностью первый тайм во всем. Я не смог правильно настроить игроков на игру – это вопрос ко мне.

– Можно ли похвалить команду за второй тайм, когда начали отыгрываться?

– Хвалить можно, когда команда добивается определенного результата. Было видно, что они изменили просто свое отношение – и в скорости, и в борьбе. Все было по-другому. Почему так не было в первом тайме – это уже другое.

У меня большие вопросы к игрокам за их отношение. Просто играть в футбол и играть на результат – это разные вещи. Нам нужны мужики, которые выходят и бьются за результат, – сказал Долганский в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, Ворскла не может выиграть уже 7 матчей подряд – после 27-ми туров полтавчане с 30-ю очками идут восьмыми в турнирной таблице УПЛ.

Металлист 1925 впервые победил под руководством Скрипника – победа над Ворсклой завершила 14-матчевую серию