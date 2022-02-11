"Брентфорд действительно интересовался Мудриком. Были предложения: сначала 12 миллионов, потом 15 миллионов. Нет такого, что Мудрик рвется в Брентфорд с немыслимой силой. Я считаю, и он это понимает, что сейчас нашел нужного тренера, который раскроет его и даст дорогу в серьезный европейский футбол в будущем. Сегодня не время быть лакомыми на поступающие предложения.

Понимаю, что это чемпионат Англии, но в душе он, думаю, мечтает о топовом европейском клубе. Все те усилия, которые он делает в тренировочном процессе, как он слушает то, что говорит главный тренер, говорит о том, что он себя позиционирует в будущем гораздо сильнее, чем Брентфорд.

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Мы предполагаем, что он может стоить очень дорого, а может и ничего не стоить. Зависит от того, как он будет относиться к себе и как будет себя видеть в футболе. На этом этапе мы на верном пути с Мудриком. Вы видели, что был один тренер, другой тренер, он ходил в аренду. Мы пытались найти его футбол и его тренера. Де Дзерби на ранних стадиях переговоров уже знал Мудрика и его талант. Но знать и реализовать на поле – это разные вещи. Другие тренеры тоже знали, но у них, к сожалению, не получилось.

Был интерес по Мудрику, Додо, Соломону, но эти интересы нас не удовлетворяют. Ребята прогрессируют. С приходом Де Дзерби они будут еще сильнее, и цена вопроса будет расти. Поэтому некоторые решения принимались с учетом этой ситуации", – резюмировал Палкин в комментарии каналу "Футбол".

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