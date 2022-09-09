"По моей информации, коллизия заключалась в том, как расплачиваться за этот трансфер. Заря в лице Евгения Геллера хотела, чтобы этот трансфер провели по его видению – за наличные деньги.

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Шахтер не привык платить так, ведь всегда производит платежи официально. Насколько я слышал, сумма была в 800 тысяч евро, на ней сошлись клубы. Но Шахтер не пошел на оплату наличными и трансфер не состоялся", – поделился Бурбас в программе ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Напомним, контракт Назарины с Зарей действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро. В текущем сезоне Егор уже сыграл в 5 матчах, отличившись 1 забитым мячом.

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