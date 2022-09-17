Еще один наш соотечественник решил попробовать легионерского хлеба.

Украинский защитник Богдан Куртяк перешел и уже успел дебютировать с победы 6:0 в областном Кубке Польши за Знич (Бьяла Писка), сообщает официальный сайт клуба.

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Срок соглашения и условия перехода 22-летнего защитника в лагерь представителя четвертого по классу польского дивизиона неизвестны. За Знич также выступают другие украинцы: Александр Зозуля, Олег Трубников и Максим Скиба.

Напомним, Куртяк – воспитанник львовских Карпат. В прошлом сезоне выступал в клубе Второй лиги – АФСК Киев. В августе 2022-го перешел в любительский ФК Самбор, однако 9 сентября расторг с ним контракт.

Знич после 11-ти туров идет в турнирной таблице польской Третьей лиги пятым. У клуба полупрофессиональный статус.

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