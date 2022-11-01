"Влітку нас залишили всі легіонери та я все одно вірив і був впевнений на сто відсотків у тому, що ми будемо боротися на максимумі. Гравці голодні до Ліги чемпіонів, до таких матчів. Тож, я не втрачав впевненості, що ми зможемо здобути для себе євровесну і важливі очки для таблиці коефіцієнтів для України.

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Шлях ще не закінчився, але позитивний результат в усіх цих 5-ти матчах, це, без сумнівів, команда робота. Усі тих, хто більше грав, хто менше, на кожного суперника ми виходили з самовіддачею на мільйон відсотків. Саме це і вивело нас туди, де ми зараз перебуваємо, при цьому ми не хочемо тішитись лише тим, що ми маємо. Ми хочемо більшого і далі продовжити свій шлях, усю цю казку в Лізі чемпіонів. Тому потрібно налаштуватись на останній матч і показати все, що ми можемо.

Чи додає сил той факт, що вже обігрували РБ Лейпциг? Це вже минуле, з того часу чимало води спливло. Зараз у них новий головний тренер і вони набрали дуже доброї ходи. Перемогли Реал і в останньому турі Бундесліги обіграли Байєр. Але це Ліга чемпіонів і ми будемо ставити максимальне завдання перед собою, будемо викладатись по максимуму, щоб здобути перемогу. Адже Ліга Європи це добре, але, кожен з нас хоче грати в Лізі чемпіонів, адже це найкращий турнір", – сказав Трубін у коментарі Terrikon.

Нагадаємо, поєдинок Шахтаря та РБ Лейпциг відбудеться у середу, 2 листопада, у Варшаві. Для того, аби вийти з групи, "гірникам" необхідна лише перемога. Натомість німцям достатньо і нічиєї.

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