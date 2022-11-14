"Привет, Михаил. Помни, о будущих трансферных слухах, лучший ответ: "Это все мой агент, клуб. Я концентрируюсь только на игре". Для игрока лучший вариант – всегда оставаться в тени и наблюдать за всем, что происходит. Я уверен, что уже скоро что-то произойдет. Ведь я вижу, что Михаил Мудрик – фантастический игрок.

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Я узнал о Мудрике год назад, и стал за ним следить. Нынешние голы в Лиге чемпионов дали понять, насколько этот игрок особенный. Однако я понимал это уже давно. Один из моих друзей из футбольных кругов в прошлом году сказал мне: "Внимательно следи за Михаилом Мудриком – он действительно особенный". Могу только подтвердить его правоту. Теперь я регулярно пишу о Михаиле в Twitter и других моих платформах именно из-за личной симпатии. Мне нравится следить за талантами, у которых большое будущее.

По моей информации, трансфер уже в январе действительно возможен. Прежде всего, это связано с Лигой чемпионов. Безусловно, "горняки" могут гордиться своим выступлением в групповом этапе. Эмоциями, которые они подарили Украине в это сложное время. Но, учитывая вылет дончан из турнира, Михаил может уйти уже зимой.

Лично мне очень интересно увидеть, какой клуб выиграет эту гонку. Английские клубы особенно занимают, но не только они. Относительно стоимости Шахтер оценивает Мудрика в 100 миллионов евро. Ценник действительно потрясающий, но я могу это понять. Шахтер апеллирует к примерам других игроков на этой же позиции, за которых платили 70-80-90 миллионов. Вполне возможно, Мудрик действительно лучше их. Поэтому я понимаю такие требования Шахтера по стоимости своего лидера.

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По моему мнению, честной ценой была бы цифра в 60-65 миллионов с возможностью роста до 80 млн благодаря дополнительным бонусам. Считаю это объективной ценой для игрока уровня Мудрика. Это золотая середина для всех сторон, заинтересованных в трансфере", – сказал Романо в эфире YouTube-канала Влады Седан.