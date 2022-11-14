"Привет, Миша Мудрик. Очень рад, что ты поддерживаешь меня. Надеюсь, что в твоей карьере будет много хороших моментов. Пока. Скоро увидимся. Удачи тебе", – обратился Неймар к украинцу.

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Мудрик ответил своему кумиру: "Это футболист, на видео которого я вырос. Смотрел их на протяжении многих лет. Да и сейчас могу посмотреть, но уже не так часто. Это мой любимый футболист. Думаю, Неймар по своему потенциалу гораздо сильнее Роналду. Он мог бы быть обладателем пяти "Золотых мячей".

Думаю, помешало его отношение к футболу. Не может быть, что бог его всегда за что-то наказывает, постоянно какие-нибудь травмы. Думаю, это закономерность. В конце концов, я не знаю, какие у него были футбольные цели. Если он хотел наслаждаться жизнью, тренироваться в удовольствие, получать удовольствие от игры, тогда он осуществил свою мечту".