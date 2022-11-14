"Привіт, Михайле. Пам'ятай, щодо майбутніх трансферних чуток, найкраща відповідь: "Це все мій агент, клуб. Я концентруюся лише на грі". Для гравця найкращий варіант – завжди залишатися в тіні та спостерігати за всім, що коїться. Я впевнений, що вже скоро щось станеться. Адже я бачу, що Михайло Мудрик – фантастичний гравець.

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Я дізнався про Мудрика рік тому, тоді й почав за ним стежити. Цьогорічні голи в Лізі чемпіонів дали зрозуміти, наскільки цей гравець особливий. Однак я розумів це вже давно. Один з моїх друзів із футбольних кіл торік сказав мені: "Уважно стеж за Михайлом Мудриком – він справді особливий". Можу лише підтвердити його правоту. Тепер я регулярно пишу про Михайла у Twitter та на інших моїх платформах саме через особисту симпатію. Мені подобається стежити за талантами, у яких велике майбутнє.

За моєю інформацією, трансфер вже у січні справді можливий. Передусім це пов'язане з Лігою чемпіонів. Безумовно, "гірники" можуть пишатися своїм виступом у груповому етапі. Тими емоціями, які вони подарували Україні в цей складний час. Але, враховуючи виліт донеччан з турніру, Михайло може піти вже взимку.

Особисто мені дуже цікаво побачити, який клуб виграє ці перегони. Англійські клуби особливо напосідають, але не лише вони. Щодо вартості, то Шахтар оцінює Мудрика у 100 мільйонів євро. Цінник справді приголомшливий, але я можу це зрозуміти. Шахтар апелює до прикладів інших гравців на цій же позиції, за яких платили 70-80-90 мільйонів. Цілком можливо, Мудрик справді кращий за них. Тому я розумію такі вимоги Шахтаря щодо вартості свого лідера.

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На мій погляд, чесною ціною була б цифра у 60-65 мільйонів з можливістю зростання до 80 млн завдяки додатковим бонусам. Вважаю це об'єктивною ціною для гравця рівня Мудрика. Це золота середина для всіх сторін, зацікавлених у трансфері", – сказав Романо в ефірі YouTube-каналу Влади Седан.