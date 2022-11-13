Похоже, сага с уходом Михаила Мудрика из Шахтера подошла к концу.

Арсенал согласовал с Шахтером все детали относительно трансфера полузащитника сборной Украины Михаила Мудрика, сообщает Todofichajes.

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Высокая стоимость 21-летнего вингера отпугнула многие топ-клубы Европы, но лондонцы решили иди до конца. По информации издания, Арсенал заплатит за Мудрика 65 миллионов евро. Еще 10 млн будут прописаны в виде бонусов.

Это позволит украинцу стать вторым в списке самых дорогих игроков "канониров" после Николя Пепе. Напомним, француз присоединился к лондонцам из Лилля в августе 2019 года за 80 млн евро, однако не оправдал вложенных в него средств и летом 2022-го отправился в аренду в Ниццу.

К слову, официально клубы собираются подтвердить факт трансфера Мудрика лишь в начале 2023 года.

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