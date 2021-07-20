Шахтер договорился с Интернасьоналем по трансферу Тобиаса – журналист озвучил сумму сделки
Бразильский защитник перейдет в лагерь "горняков" сразу после достижения совершеннолетия.
Защитник Интернасьонала Винисиус Тобиас продолжит карьеру в Шахтере, сообщает журналист UOL Esporte Бруно Андраде на своей странице в социальной сети Твиттер.
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По информации источника, "горняки" выложат за игрока 4,5 млн евро сразу и еще 1,5 млн в феврале 2022 года. Также предусмотрены дополнительные бонусы, но точных данных о них нет. О переходе футболиста будет объявлено в феврале, когда игроку исполнится 18 лет.
Напомним, ранее сообщалось, что переговоры между бразильским и украинским клубами были прекращены по инициативе Шахтера, а директор департамента селекции "оранжево-черных" Жозе Боту вообще отрицал вероятность трансфера.
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