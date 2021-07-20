Захисник Інтернасьйонала Вінісіус Тобіас продовжить кар'єру у Шахтарі, повідомляє журналіст UOL Esporte Бруно Андраде на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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За інформацією джерела, "гірники" викладуть за гравця 4,5 млн євро відразу і ще 1,5 млн у лютому 2022 року. Також передбачені додаткові бонуси, але точних даних про них немає. Про перехід футболіста буде оголошено у лютому, коли гравцеві виповниться 18 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що переговори між бразильським та українським клубами були припинені з ініціативи Шахтаря, а директор департаменту селекції "помаранчево-чорних" Жозе Боту взагалі заперечував ймовірність трансферу.

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