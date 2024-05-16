"Меня часто спрашивают, что тяжелее: быть игроком или тренером? Я считаю, что тренером, потому что после свистка работа игрока заканчивается, и он идет домой, тогда же как на тренере лежит анализ игры, прошедшей, и подготовка к той, которая будет.

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Если в прошлом ты был игроком, этот опыт тебе особо не поможет, когда ты станешь тренером. Зато теперь помогает тот опыт, который я получил за эти десять лет. В первый год тренерства у меня была куча идей, не подтвержденных практикой.

Когда я возглавил Динамо, где у футболистов могла быть зарплата по 3 миллиона долларов в год, важным было получить их доверие. Поэтому я сразу начал искать индивидуальный подход к каждому. Со временем их вера в меня дала результаты", – рассказал Ребров в интервью Forbes.

Напомним, Сергей Станиславович возглавлял Динамо с 2014-го по 2017-й годы.

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