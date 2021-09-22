Перенесенный на осень бой между обладателями золотого дубля и вице-чемпионами Украины все ждут с особым нетерпением. Где смотреть матч Шахтер – Динамо онлайн? Игру покажут на oll.tv. Также Суперкубок можно посмотреть на канале "Футбол 1", где в 20:00 и сразу после игры будет работать Студия LIVE. Первая дуэль Де Дзерби и Луческу. Искры летели уже на пресс-конференции тренера Шахтера. Динамо завоевывало отчетный трофей 9 раз. Дончане брали Суперкубок Украины в остальных 8 случаях. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Динамо на "Футбол 24", стартует в 21:00. Данный турнир киевляне выигрывали чаще и в личных встречах (8:5). Команда Луческу продолжает защиту титула, возглавляя таблицу УПЛ. Подопечные Де Дзерби отстают на 3 очка. Уже 3 октября принципиальные соперники сойдутся в новой очной битве – за первое место Премьер-лиги.

Шахтер – Динамо: анонс и прогноз на матч за Суперкубок Украины

Шахтер: Пятов (к) – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаилі – Степаненко, Майкон – Марлос, Патрик, Педриньо – Траоре

Динамо: Бойко – Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко – Сидорчук (к), Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Супряга