"Для меня большая честь быть тренером в Украине. Однако мне не нравится атмосфера, которая происходит с арбитрами. Я приехал сюда очень тихо, и, повторюсь, для меня честь быть здесь, но я никогда не говорю о судьях. Стараюсь просто концентрироваться на том, что мы делаем на поле.

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Однако мне не нравится, когда арбитры могут чувствовать давление других. Сейчас я, конечно, говорю о пенальти, который дали на 90+8-й минуте в матче Динамо с Александрией. Добавили пять минут. Естественно, такое мне не нравится. Я думаю только о тренерской работе, но я не дурак.

И я очень надеюсь, что завтра арбитр сможет работать спокойно. Завтра сыграют очень сильные команды, поэтому все должно быть на своем месте, все должно быть сделано честно. Надеюсь, что сегодня – последний раз, когда я говорю на эту тему, потому что я действительно ее не люблю. Однако у меня есть глаза. И еще я слушаю, что происходит вокруг меня. Я уважаю всех, но было бы также правильно, чтобы все уважали меня и мою команду", – цитирует Де Дзерби официальный сайт Шахтера.

Напомним, матч с "горняками" состоится уже завтра, 22 сентября, в Киеве на НСК Олимпийский. Команды должны были сыграть еще в июле, однако из-за участия многих игроков Динамо на Евро-2020 матч по просьбе "бело-синих" перенесли.

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